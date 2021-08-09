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Романчук и Лузан – рекордсмены Украины по призовым на Олимпиаде
Суммы уже известны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские спортсмены на Олимпийских играх в Токио завоевали 19 медалей (1-6-12).
За золото государство выплатит 125 тысяч долларов, за серебро – 80 тысяч, а за бронзу 55 тысяч.
Таким образом, рекордсменами по призовым в олимпийской сборной Украины станут пловец Михаил Романчук и представительница гребли Людмила Лузан, которые в Токио завоевали по серебру и бронзе (по 135 тысяч долларов).
Единственный обладатель золота Жан Беленюк получит 125 тысяч долларов, а синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук улучшат свое финансовое состояние на 110 тысяч в американской валюте.
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