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Романчук и Лузан – рекордсмены Украины по призовым на Олимпиаде

Олимпиада
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(1 голосов)

Суммы уже известны

Романчук и Лузан – рекордсмены Украины по призовым на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские спортсмены на Олимпийских играх в Токио завоевали 19 медалей (1-6-12).

За золото государство выплатит 125 тысяч долларов, за серебро – 80 тысяч, а за бронзу 55 тысяч.

Таким образом, рекордсменами по призовым в олимпийской сборной Украины станут пловец Михаил Романчук и представительница гребли Людмила Лузан, которые в Токио завоевали по серебру и бронзе (по 135 тысяч долларов).

Единственный обладатель золота Жан Беленюк получит 125 тысяч долларов, а синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук улучшат свое финансовое состояние на 110 тысяч в американской валюте.

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В статье: Михаил Романчук Людмила Лузан Олимпийские игры 2020
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
09.08.2021 в 13:33
А футболисты скамеечники за присутствие на Евро получили больше.
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