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Пловец Дрессел – самый титулованный спортсмен Олимпиады в Токио
В рейтинге доминируют пловцы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт Олимпийских игр в Токио представил список мульти-медалистов.
Первую строку занял единственный 5-кратный чемпион Олимпиады американский пловец Калеб Дрессел, который в Токио выиграл 5 из 6 заплывов.
Рекордсменкой по количеству медалей на Олимпиаде-2020 стала пловчиха из Австралии Эмма Маккеон, которая к четырем золотым медалям добавила три бронзы.
Всего шесть спортсменов в Токио завоевали как минимум три золотых медали.
Что касается Украины, то мульти-медалистами Олимпиады с двумя наградами стали пловец Михаил Романчук, синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, а также Людмила Лузан (гребля).
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