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Пловец Дрессел – самый титулованный спортсмен Олимпиады в Токио

Олимпиада
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В рейтинге доминируют пловцы

Пловец Дрессел – самый титулованный спортсмен Олимпиады в Токио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Официальный сайт Олимпийских игр в Токио представил список мульти-медалистов.

Первую строку занял единственный 5-кратный чемпион Олимпиады американский пловец Калеб Дрессел, который в Токио выиграл 5 из 6 заплывов.

Рекордсменкой по количеству медалей на Олимпиаде-2020 стала пловчиха из Австралии Эмма Маккеон, которая к четырем золотым медалям добавила три бронзы.

Всего шесть спортсменов в Токио завоевали как минимум три золотых медали.

Что касается Украины, то мульти-медалистами Олимпиады с двумя наградами стали пловец Михаил Романчук, синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, а также Людмила Лузан (гребля).

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В статье: Олимпийские игры 2020 Калеб Дрессел
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