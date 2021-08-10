Олимпиада
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Самые невероятные курьезы Олимпиады в Токио. ВИДЕО
Смешные и не очень моменты Игр в Японии
Телеканал Eurosport представил подборку курьезов с Олимпийских игр в Токио.
В этом видео нелепое падение гимнастки, авария из велоспорта, погружение в воду гребцов и много другое.
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