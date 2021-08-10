Самые невероятные курьезы Олимпиады в Токио. ВИДЕО

Телеканал Eurosport представил подборку курьезов с Олимпийских игр в Токио.

В этом видео нелепое падение гимнастки, авария из велоспорта, погружение в воду гребцов и много другое.

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