Рейзлин: Карьера пошла вверх после удара молнией

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по фехтованию на шпаге Игорь Рейзлин вспомнил курьезную историю.

"В 2017 году я впервые с 2009 года попал на этапе Кубка мира в призы. И где-то за полторы недели до этих соревнований в Швейцарии я поехал с друзьями поиграть в футбол. Там дождик шел, я стоял под деревом с телефоном, ждал, пока ребята соберутся. В это время в дерево, которое в двух метрах от меня стояло, ударила молния.

Меня, судя по всему, каким-то остаточным разрядом зацепило. Короче, я потерял сознание, прокусил язык насквозь. Потом ещё себя дня четыре плохо чувствовал. А потом поехал на этап Кубка мира и попал в призы. И, собственно говоря, с этого момента карьера вверх пошла. Такое, меня подкалывают до сих пор", - сказал Рейзлин.

Игорь Рейзлин в 36-летнем возрасте не думает о завершении карьеры и планирует выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!