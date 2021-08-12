  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Италия – рекордсмен по выплатам призовых медалистам Олимпиады в Токио
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия – рекордсмен по выплатам призовых медалистам Олимпиады в Токио

Олимпиада
(1 голосов)

Украина близка к топ-10

Италия – рекордсмен по выплатам призовых медалистам Олимпиады в Токио

фото - AP Photo

Новина українською

Итальянские призеры Олимпийских игр в Токио суммарно заработали 9,07 миллиона долларов. Это рекордный показатель среди всех стран, которые приняли участие в опросе издания Forbes.

Правительство Италии золото Олимпиады оценило в 212 тысяч долларов, серебряные призеры получили 106 тысяч, а бронзовые – 71 тысячу.

Следом за Италией расположились США (7,84 млн долларов), Франция (6,51) и Венгрия (5,64).

Что касается Украины, то за 19 медалей на Играх в Токио спортсмены суммарно получат 1,84 миллиона долларов.

Стоит отметить, что Великобритания, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия не выплачивают спортсменам деньги за медали Олимпийских игр.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...