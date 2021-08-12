Италия – рекордсмен по выплатам призовых медалистам Олимпиады в Токио

Итальянские призеры Олимпийских игр в Токио суммарно заработали 9,07 миллиона долларов. Это рекордный показатель среди всех стран, которые приняли участие в опросе издания Forbes.

Правительство Италии золото Олимпиады оценило в 212 тысяч долларов, серебряные призеры получили 106 тысяч, а бронзовые – 71 тысячу.

Следом за Италией расположились США (7,84 млн долларов), Франция (6,51) и Венгрия (5,64).

Что касается Украины, то за 19 медалей на Играх в Токио спортсмены суммарно получат 1,84 миллиона долларов.

Стоит отметить, что Великобритания, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия не выплачивают спортсменам деньги за медали Олимпийских игр.

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