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13 лет назад Фелпс за один день завоевал на Олимпиаде три золота
Славный получился денек
Ровно 13 лет назад Майкл Фелпс на Олимпийских играх в Пекине за день завоевал три золотых медали в заплывах на 200 метров комплексом, 4 по 200 вольным стилем и на 200-метровке баттерфляем. Примечательно, что каждый раз Фелпс выигрывал с мировым рекордом.
Олимпиада 2008 года стала лучшей в карьере Фелпса. Из Пекина американец привез 8 золотых медалей.
Майкл Фелпс завершил карьеру в статусе 23-кратного олимпийского чемпиона. Это абсолютный рекорд в истории спорта.
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