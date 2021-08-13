13 лет назад Фелпс за один день завоевал на Олимпиаде три золота

Ровно 13 лет назад Майкл Фелпс на Олимпийских играх в Пекине за день завоевал три золотых медали в заплывах на 200 метров комплексом, 4 по 200 вольным стилем и на 200-метровке баттерфляем. Примечательно, что каждый раз Фелпс выигрывал с мировым рекордом.

Олимпиада 2008 года стала лучшей в карьере Фелпса. Из Пекина американец привез 8 золотых медалей.

Майкл Фелпс завершил карьеру в статусе 23-кратного олимпийского чемпиона. Это абсолютный рекорд в истории спорта.

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