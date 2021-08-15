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Приехали: Каратэ исключили из программы Олимпийских игр 2024
А зачем было включать?
Организационный комитет Олимпийских игр 2024, которые пройдут в Париже принял решение об исключении каратэ из программы главных соревнований четырехлетия. Об этом сообщает "Суспільне".
Там заявили, что это решение является окончательным и пересмотру не подлежит.
Отметим, что на Олимпиаде 2020 каратэ было впервые представлено как олимпийский вид. В итоге эта дисциплина принесла Украине две медали: серебро Анжелики Терлюги и бронзу Станислава Горуны.
Также Оргкомитет принял решение о невключении в программу Игр бейсбола и софтбола. Зато на Олимпиаде появится по истине древний и по-настоящему традиционный для древней Греции вид спорта - брейкданс.
Напомним, что на Олимпиаде 2020 сборная Украины завоевала 19 наград и заняла 44 место в общем зачете.
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