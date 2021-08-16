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Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
Суровая реальность
фото - AP Photo
Пресс-служба организационного комитета Паралимпиады в Токио на официальном уровне сообщила, что «в связи с объявлением чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на введение чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока для проведения соревнований в этих областях будут приняты строгие антикоронавирусные меры, включая отсутствие зрителей».
Украину на Паралимпийских играх представят 143 спортсмена в 15 из 22 видов спорта (бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках).
Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.
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