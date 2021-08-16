  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Олимпиада
(1 голосов)

Суровая реальность

Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

фото - AP Photo

Новина українською

Пресс-служба организационного комитета Паралимпиады в Токио на официальном уровне сообщила, что «в связи с объявлением чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на введение чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока для проведения соревнований в этих областях будут приняты строгие антикоронавирусные меры, включая отсутствие зрителей».

Украину на Паралимпийских играх представят 143 спортсмена в 15 из 22 видов спорта (бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках).

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коронавирус Паралимпиада-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...