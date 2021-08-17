Призер Олимпиады в Токио продала медаль ради больного мальчика

Польская метательница копья Мария Андрейчик на аукционе примерно за 500 тысяч злотых продала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Известно, что победителем аукциона стала местная сеть круглосуточных продовольственных магазинов.

Всю вырученную сумму Андрейчик отправит на лечение мальчика Милоша, у которого проблемы с сердцем.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!