Олимпиада
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Призер Олимпиады в Токио продала медаль ради больного мальчика
Большой поступок
фото - olympics.com
Польская метательница копья Мария Андрейчик на аукционе примерно за 500 тысяч злотых продала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Известно, что победителем аукциона стала местная сеть круглосуточных продовольственных магазинов.
Всю вырученную сумму Андрейчик отправит на лечение мальчика Милоша, у которого проблемы с сердцем.
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