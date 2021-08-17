  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Призер Олимпиады в Токио продала медаль ради больного мальчика
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Призер Олимпиады в Токио продала медаль ради больного мальчика

Олимпиада
(1 голосов)

Большой поступок

Призер Олимпиады в Токио продала медаль ради больного мальчика

фото - olympics.com

Новина українською

Польская метательница копья Мария Андрейчик на аукционе примерно за 500 тысяч злотых продала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Известно, что победителем аукциона стала местная сеть круглосуточных продовольственных магазинов.

Всю вырученную сумму Андрейчик отправит на лечение мальчика Милоша, у которого проблемы с сердцем.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: метание копья Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...