Украина открыла счет медалям на Паралимпиаде в Токио

Первую награду Украине на летних Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках принесла 38-летняя саблистка Евгения Бреус.

Бреус на групповом этапе выиграла три мини-поединка из четырех, затем последовательно выбила россиянку Евгению Сычеву (15:7) и китаянку Гу Хайян (15:11), но в полуфинале уступила Нино Тибилашвили (12:15).

В поединке за бронзу украинка со счетом 15:10 одолела Еву Андреа Гаймаси из Венгрии.

Евгения Бреус стала двукратным призером Паралимпиады. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро ей также удалось завоевать бронзу.

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