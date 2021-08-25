Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина открыла счет медалям на Паралимпиаде в Токио
Начали с фехтования
фото - kharkivoda.gov.ua
Первую награду Украине на летних Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках принесла 38-летняя саблистка Евгения Бреус.
Бреус на групповом этапе выиграла три мини-поединка из четырех, затем последовательно выбила россиянку Евгению Сычеву (15:7) и китаянку Гу Хайян (15:11), но в полуфинале уступила Нино Тибилашвили (12:15).
В поединке за бронзу украинка со счетом 15:10 одолела Еву Андреа Гаймаси из Венгрии.
Евгения Бреус стала двукратным призером Паралимпиады. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро ей также удалось завоевать бронзу.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Журналисты проигнорировали Вернидуба на пресс-конференции в Хорватии
- Яремчук в ЛЧ, Реал торгует Мбаппе, а Милевский извинился за халат. Главные новости от 24 августа
- Роналду собирается перейти в Манчестер Сити этим летом
- Сегодня в Токио стартуют Паралимпийские игры
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО