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Пловчиха Мерешко – первая украинская чемпионка Паралимпиады в Токио

Олимпиада
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Есть первое золото!

Пловчиха Мерешко – первая украинская чемпионка Паралимпиады в Токио

фото - fakti.ks.ua

Новина українською

Счет украинскому золоту на Паралимпийских играх в Токио в заплыве на 50 метров вольным стилем среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата открыла Елизавета Мерешко, которая на 0,04 секунды обошла американку Елизабет Маркс.

Бронзу взяла еще одна украинка Анна Гонтарь, для которой эта награда стала дебютной на Паралимпиаде.

Елизавета Мерешко стала пятикратной победительницей Паралимпийских игр. В 2016 году в Рио-да-Жанейро уроженка Херсона завоевала 5 медалей (4-0-1).

Полные результаты заплыва:

Пловчиха Мерешко – первая украинская чемпионка Паралимпиады в Токио - изображение 1

На данный момент в активе Украины 5 медалей на Паралимпиаде в Токио – 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.

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В статье: плавание Паралимпиада-2020
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