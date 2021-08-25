Пловчиха Мерешко – первая украинская чемпионка Паралимпиады в Токио

Счет украинскому золоту на Паралимпийских играх в Токио в заплыве на 50 метров вольным стилем среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата открыла Елизавета Мерешко, которая на 0,04 секунды обошла американку Елизабет Маркс.

Бронзу взяла еще одна украинка Анна Гонтарь, для которой эта награда стала дебютной на Паралимпиаде.

Елизавета Мерешко стала пятикратной победительницей Паралимпийских игр. В 2016 году в Рио-да-Жанейро уроженка Херсона завоевала 5 медалей (4-0-1).

Полные результаты заплыва:

На данный момент в активе Украины 5 медалей на Паралимпиаде в Токио – 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.

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