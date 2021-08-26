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Мерешко принесла Украине девятую медаль на Паралимпиаде в Токио
Еще одно серебро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская пловчиха Елизавета Мерешко заняла второе место в заплыве на 200 метров комплексом среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Мерешко в предварительном заплыве установила мировой рекорд (2:56,90), однако в финале пропустила вперед британку Мэйси Саммерс-Ньютон, которая взяла золото с новым мировым рекордом (2:56.68). Результат Мерешко в финале – 2:58.04.
Накануне Елизавета Мерешко выиграла заплыв на 50 метров вольным стилем и стала четырехкратной победительницей Паралимпийских игр.
Украина в медальном зачете Паралимпиады в Токио занимает 7-е место (1-6-2).
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