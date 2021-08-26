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Украина опустилась на 9-е место в медальном зачете Паралимпиады

Олимпиада
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Пока одно золото

Украина опустилась на 9-е место в медальном зачете Паралимпиады

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг на летних Паралимпийских играх в Токио были разыграны 30 комплектов медалей в плавании, фехтовании, конной выездке, пауэрлифтинге и велоспорте.

Единственную медаль дня для Украины завоевала пловчиха Елизавета Мерешко, которая стала второй в заплыве на 200 метров комплексом среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Украина в медальном зачете Паралимпиады идет 9-й, а по количеству наград «сине-желтые» замыкают топ-6.

Медальный зачет Паралимпийских игр после второго дня:

Украина опустилась на 9-е место в медальном зачете Паралимпиады - изображение 1

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В статье: Паралимпиада-2020
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