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Украина опустилась на 9-е место в медальном зачете Паралимпиады
Пока одно золото
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг на летних Паралимпийских играх в Токио были разыграны 30 комплектов медалей в плавании, фехтовании, конной выездке, пауэрлифтинге и велоспорте.
Единственную медаль дня для Украины завоевала пловчиха Елизавета Мерешко, которая стала второй в заплыве на 200 метров комплексом среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Украина в медальном зачете Паралимпиады идет 9-й, а по количеству наград «сине-желтые» замыкают топ-6.
Медальный зачет Паралимпийских игр после второго дня:
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