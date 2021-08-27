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Украина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио
Теперь в пауэрлифтинге
фото - rus.uatv.ua
Украинка Марьяна Шевчук взяла золото Паралимпийских игр в категории до 55 кг.
Шевчук в первой попытке пожала штангу весом 125 кг, опередив представительниц Китая и Турции (обе – по 124 кг).
В последней попытке украинка пыталась повторить свой же мировой рекорд (133 кг), однако в Токио этот вес ей не покорился.
Марья Шевчук впервые выиграла Паралимпиаду. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро украинка в этой же весовой категории стала 4-й с результатом 107 кг.
Украина в медальном зачете Паралимпийских игр поднялась на 10-е место (2-9-6).
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