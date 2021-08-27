Украина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио

Украинка Марьяна Шевчук взяла золото Паралимпийских игр в категории до 55 кг.

Шевчук в первой попытке пожала штангу весом 125 кг, опередив представительниц Китая и Турции (обе – по 124 кг).

В последней попытке украинка пыталась повторить свой же мировой рекорд (133 кг), однако в Токио этот вес ей не покорился.

Марья Шевчук впервые выиграла Паралимпиаду. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро украинка в этой же весовой категории стала 4-й с результатом 107 кг.

Украина в медальном зачете Паралимпийских игр поднялась на 10-е место (2-9-6).

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