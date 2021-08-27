  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Украина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио

Олимпиада
(10 голосов)

Теперь в пауэрлифтинге

Украина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио

фото - rus.uatv.ua

Новина українською

Украинка Марьяна Шевчук взяла золото Паралимпийских игр в категории до 55 кг.

Шевчук в первой попытке пожала штангу весом 125 кг, опередив представительниц Китая и Турции (обе – по 124 кг).

В последней попытке украинка пыталась повторить свой же мировой рекорд (133 кг), однако в Токио этот вес ей не покорился.

Марья Шевчук впервые выиграла Паралимпиаду. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро украинка в этой же весовой категории стала 4-й с результатом 107 кг.

Украина в медальном зачете Паралимпийских игр поднялась на 10-е место (2-9-6).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паралимпиада-2020
Оцените этот материал:
(10 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...