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Пловчиха Стеценко – третья украинская чемпионка Паралимпиады в Токио
Еще одно золото Украины!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская пловчиха Анна Стеценко завоевала золото на 400-метровке вольным стилем в классе S13.
Стеценко с результатом 4:23.93 почти на 3 секунды опередила итальянку Карлотту Гилли (4:26.14). Бронза досталась австралийке Кате Дедекинд (4:35.87).
Стеценко впервые вышла в лидеры заплыва за 100 метров до финиша и задала недосягаемый для преследовательниц темп.
Помимо золота Стеценко в плавании медали серебряного достоинства завоевали Сергей Клипперт, Катерина Денисенко и Андрей Трусов.
Украина в медальном зачете Паралимпиады в Токио переместилась на 9-е место (3-11-6).
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