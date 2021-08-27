Пловчиха Стеценко – третья украинская чемпионка Паралимпиады в Токио

Украинская пловчиха Анна Стеценко завоевала золото на 400-метровке вольным стилем в классе S13.

Стеценко с результатом 4:23.93 почти на 3 секунды опередила итальянку Карлотту Гилли (4:26.14). Бронза досталась австралийке Кате Дедекинд (4:35.87).

Стеценко впервые вышла в лидеры заплыва за 100 метров до финиша и задала недосягаемый для преследовательниц темп.

Помимо золота Стеценко в плавании медали серебряного достоинства завоевали Сергей Клипперт, Катерина Денисенко и Андрей Трусов.

Украина в медальном зачете Паралимпиады в Токио переместилась на 9-е место (3-11-6).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!