Украинец Богодайко - паралиймпийський чемпион 2020 на 100-метровке брассом

Украинский пловец Евгений Богодайко завоевал золотую награду на Паралимпийских играх 2020, проходящих в эти дни в Токио (Япония).

Нашему соотечественнику не было равных на дистанции 100 метров брассом, класс SB6. Серебро у пловца из Колумбии Н. Криспина, а ТОП 3 замкнул австралиец М. Леви.

На данный момент в активе украинской сборной 26 наград: 4 золота, 14 серебряных медалей и 8 бронзовых.

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

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