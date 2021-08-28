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Украинец Богодайко - паралиймпийський чемпион 2020 на 100-метровке брассом
Поздравляем с золотом
Украинский пловец Евгений Богодайко завоевал золотую награду на Паралимпийских играх 2020, проходящих в эти дни в Токио (Япония).
Нашему соотечественнику не было равных на дистанции 100 метров брассом, класс SB6. Серебро у пловца из Колумбии Н. Криспина, а ТОП 3 замкнул австралиец М. Леви.
На данный момент в активе украинской сборной 26 наград: 4 золота, 14 серебряных медалей и 8 бронзовых.
Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.
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