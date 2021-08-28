  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Еще одно золото: Максим Крипак - паралиймпийський чемпион 2020 на 100-метровке вольным стилем
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще одно золото: Максим Крипак - паралиймпийський чемпион 2020 на 100-метровке вольным стилем

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Великолепные результаты наших пловцов

Еще одно золото: Максим Крипак - паралиймпийський чемпион 2020 на 100-метровке вольным стилем

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Максим Крипак завоевал золотую награду на Паралимпийских играх 2020, проходящих в эти дни в Токио (Япония).

Нашему соотечественнику не было равных на дистанции 100 метров вольным стилем, класс S10. Серебро у пловца из Австралии Г. Кротерса, а ТОП 3 замкнул австралиец С. Раймонди.

Ранее золото на 100-метровке брассом взял украинец Богодайко.

На данный момент в активе украинской сборной 28 наград: 5 золотых, 14 серебряных медалей и 9 бронзовых (8 общекомандное место).

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паралимпиада-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...