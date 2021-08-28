Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще одно золото: Максим Крипак - паралиймпийський чемпион 2020 на 100-метровке вольным стилем
Великолепные результаты наших пловцов
Украинский пловец Максим Крипак завоевал золотую награду на Паралимпийских играх 2020, проходящих в эти дни в Токио (Япония).
Нашему соотечественнику не было равных на дистанции 100 метров вольным стилем, класс S10. Серебро у пловца из Австралии Г. Кротерса, а ТОП 3 замкнул австралиец С. Раймонди.
Ранее золото на 100-метровке брассом
На данный момент в активе украинской сборной 28 наград: 5 золотых, 14 серебряных медалей и 9 бронзовых (8 общекомандное место).
Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Житомирское Полесье станет частным клубом
- Ну возьмите его кто-нибудь! Супряга и его виртуальное путешествие по Серии А
- Жабченко о матче с Кремнем: У судьи квалификации 0,0%. Это уже, б@@@ь, достало
- Украина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО