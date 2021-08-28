Еще одно золото: Максим Крипак - паралиймпийський чемпион 2020 на 100-метровке вольным стилем

Украинский пловец Максим Крипак завоевал золотую награду на Паралимпийских играх 2020, проходящих в эти дни в Токио (Япония).

Нашему соотечественнику не было равных на дистанции 100 метров вольным стилем, класс S10. Серебро у пловца из Австралии Г. Кротерса, а ТОП 3 замкнул австралиец С. Раймонди.

Ранее золото на 100-метровке брассом взял украинец Богодайко.

На данный момент в активе украинской сборной 28 наград: 5 золотых, 14 серебряных медалей и 9 бронзовых (8 общекомандное место).

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

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