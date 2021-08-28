Украинка Гусева берет серебро Паралимпиады 2020 в дзюдо

Украинская дзюдоистка Ирина Гусева завоевала серебряную награду на Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония).

В решающем матче за золотую награду главных соревнований четырехлетия наша соотечественница уступила представительнице Азербайджана Ханим Гусейновой. Счет схватки 1-0 в пользу победительницы.

На данный момент в активе украинской сборной 29 наград: 5 золотых, 15 серебряных медалей и 9 бронзовых.

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

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