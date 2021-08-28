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Сербин и Смирнов - золото и серебро Паралимпиады на 100-метровке на спине

Олимпиада
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Сербин и Смирнов - золото и серебро Паралимпиады на 100-метровке на спине

paralympic.org

UA-Футбол
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Украинские пловцы Михаил Сербин и Виктор Смирнов завоевали золотую и серебряную медали соответственно в заплыве на 100 метров на спине.

17-летний паралимпийский чемпион продемонстрировал время 1.08,63, а серебряный призер главных соревнований четырехлетия - 1.09,36. ТОП 3 замкнул китаец Янг Бозун (1.09,62).

На данный момент в активе украинской сборной 31 награда: 6 золотых, 16 серебряных медалей и 9 бронзовых (общекомандное 6 место).

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

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В статье: Паралимпиада-2020
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