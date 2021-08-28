  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Пловец Дубров приносит Украине 7 золотую медаль Паралимпиады 2020
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пловец Дубров приносит Украине 7 золотую медаль Паралимпиады 2020

Олимпиада
(2 голосов)

Невероятные показатели наших

Пловец Дубров приносит Украине 7 золотую медаль Паралимпиады 2020

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Денис Дубров завоевал золотую медаль в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Новоиспеченный паралимпийский чемпион продемонстрировал время 2.20,96. Второе и третье места заняли представители Китая.

На данный момент в активе украинской сборной 32 награды: 7 золотых, 16 серебряных медалей и 9 бронзовых (общекомандное 5 место).

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паралимпиада-2020
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...