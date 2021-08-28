Пловец Дубров приносит Украине 7 золотую медаль Паралимпиады 2020

Украинский пловец Денис Дубров завоевал золотую медаль в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Новоиспеченный паралимпийский чемпион продемонстрировал время 2.20,96. Второе и третье места заняли представители Китая.

На данный момент в активе украинской сборной 32 награды: 7 золотых, 16 серебряных медалей и 9 бронзовых (общекомандное 5 место).

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!