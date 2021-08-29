Уже 10 золотых медалей: Украинцы Полянский и Зубковская - паралимпийские чемпионы 2020

Украинский спортсмен, представитель академической гребли одиночного разряда Роман Полянский одержал победу на Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония). Наш соотечественник стал первым со временем 9:49,78, что на 12,04 лучше, чем у ближайшего преследователя, которым оказался представитель Австралии Эрик Хорре. ТОП 3 замкнул бразилец Рене Кампос (+14,76).

Еще одна представительница нашей страны, легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золото в дисциплине прыжки в длину. Она продемонстрировала результат 5,54 м., которого оказалось достаточно для победы на главных соревнованиях четырехлетия.

На данный момент в активе украинской сборной 36 наград : 10 золотых, 17 серебряных медалей и 9 бронзовых (5 общекомандное место).

Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!