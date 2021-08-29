Рыжкова и Геращенко завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги в Париже в дисциплине прыжки в высоту. Наша соотечественница показала результат 1,95 метра. Победа у австралийки МакДермот (1,98), серебро у россиянки Ласицкене (1,98).

Еще одна представительница Украины, бегунья Анна Рыжикова в забеге на 400 метров с барьерами завоевала серебряную награду, преодолев дистанцию ​​за 54,59с. Победа у спортсменки из Панамы Анны Вудрафф (54,44с.), а бронзовая награда досталась ямайской спринтерке Дженни Рассел (54,75с.).

Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго (США).

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