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Рыжкова и Геращенко завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Поздравляем с хорошими результатами
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги в Париже в дисциплине прыжки в высоту. Наша соотечественница показала результат 1,95 метра. Победа у австралийки МакДермот (1,98), серебро у россиянки Ласицкене (1,98).
Еще одна представительница Украины, бегунья Анна Рыжикова в забеге на 400 метров с барьерами завоевала серебряную награду, преодолев дистанцию за 54,59с. Победа у спортсменки из Панамы Анны Вудрафф (54,44с.), а бронзовая награда досталась ямайской спринтерке Дженни Рассел (54,75с.).
Напомним, что ранее Свитолина
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