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Рыжкова и Геращенко завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Олимпиада
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Поздравляем с хорошими результатами

Рыжкова и Геращенко завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги в Париже в дисциплине прыжки в высоту. Наша соотечественница показала результат 1,95 метра. Победа у австралийки МакДермот (1,98), серебро у россиянки Ласицкене (1,98).

Еще одна представительница Украины, бегунья Анна Рыжикова в забеге на 400 метров с барьерами завоевала серебряную награду, преодолев дистанцию ​​за 54,59с. Победа у спортсменки из Панамы Анны Вудрафф (54,44с.), а бронзовая награда досталась ямайской спринтерке Дженни Рассел (54,75с.).

Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго (США).

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В статье: Ирина Геращенко Анна Рыжикова
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