Украинский дзюдоист Назаренко - бронзовый призер Паралимпиады 2020

Украинский дзюдоист Александр Назаренко завоевал бронзовую награду Паралимпийских игр 2020 в весовой категории до 90 кг.

В финальном матче за утешительное 3 место наш соотечественник за 7 секунд приемом "ипон" одолел бразильца Артура Кавальканте.

На данный момент в активе украинской сборной 37 наград : 10 золотых, 17 серебряных медалей и 10 бронзовых (5 общекомандное место).

Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго.

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