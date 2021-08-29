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40 медалей Украины: Денис Остапченко - серебряный призер Паралимпиады 2020 в заплыве на 50 метров
Они показывают нам, что невозможное - возможно
Украинский пловец Денис Остапченко завоевал серебряную награду Паралимпийских игр 2020 в заплыве на 50 метров на спине.
Наш соотечественник прошел дистанцию за 45,57 секунды, что на 0,32 хуже чемпионского показателя китайца Лианканга Зоу. Бронза досталась мексиканцу Диего Диасу.
На данный момент в активе украинской сборной 40 наград: 10 золотых, 20 серебряных медалей и 10 бронзовых (5 общекомандное место).
Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго.
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