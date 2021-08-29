Дубль пловцов: Яременко и Веракса - серебро и бронза Паралимпиады на 50-метровке вольным стилем

Украинские пловцы Илья Яременко и Максим Веракса завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно на Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония) на дистанции 50 метров вольным стилем, класс S13.

Наши герои продемонстрировали время 23,70 и 23,83, и уступили только мультимедалисту главных соревнований четырехлетия, белорусу Игорю Боки (23,21).

На данный момент в активе украинской сборной 42 награды : 10 золотых, 21 серебряных медалей и 11 бронзовых (5 общекомандное место).

Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго.

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