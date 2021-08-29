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Украинка Мысник - серебряный призер Паралимпиады 2020 в толкании ядра
Еще одна медаль
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка Анастасия Мысник завоевала серебряную награду на Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония) в дисциплине метание ядра, класс F20.
Наша соотечественница показала результат 14,16 метра. Золото и бронза у представительниц Колумбии Измар Санчес (14,39) и Анаис Мендес (14,06) соответственно.
На данный момент в активе украинской сборной 43 награды: 10 золотых, 22 серебряных медалей и 11 бронзовых (5 общекомандное место).
Напомним, что ранее Свитолина победила на турнире в Чикаго.
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