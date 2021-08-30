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Литовченко принесла Украине 11-е золото на Паралимпиаде в Токио
Победа в настольном теннисе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марина Литовченко в финале Паралимпийских игр со счетом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) разгромила представительницу ПКР Маляк Алиеву.
Литовченко впервые стала победительницей Паралимпиады – 5 лет назад из Рио-да-Жанейро украинка вернулась с бронзой.
В шаге от повторения достижения Литовченко остановился Виктор Дидух, который в финале в четырех сетах проиграл китайцу Жао Шуаи (15:17, 7:11, 11:6, 10:12).
Украина в медальном зачете Паралимпиады в Токио замыкает топ-5. На счету наших соотечественников 47 медалей (11-24-12).
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