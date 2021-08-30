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Пловец Трусов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Андрей Трусов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 100 метров на спине в классе S7
Трусов преодолел дистанцию за 1:08.14 и обновил мировой рекорд, который ранее принадлежал другому украинцу Богдану Гриненко (1:08.92).
Трусов стал трехкратным призером Паралимпиады в Токио. Ранее 21-летний украинец положил в медальную копилку страны два серебра.
Украина в медальном зачете Паралимпийских игр закрепилась на 5-м месте – 12 золотых наград, 24 серебряных и 12 бронзовых.
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