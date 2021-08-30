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Украина на 5-й Паралимпиаде подряд завоевала как минимум 50 медалей
Феноменальная стабильность
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По ходу шестого соревновательного дня на Паралимпийских играх в Токио Украина четвертой после Китая, Великобритании и ПКР достигла отметки в 50 медалей. Этот рубеж неизменно покоряется украинцам с 2004 года.
Юбилейную 50-ю медаль в метании копья в классе T35 завоевал легкоатлет Игорь Цветов, который с результатом 11,47 метра занял второе место.
В понедельник паралимпийскими чемпионами стали Марина Литовченко (настольный теннис) и Максим Трусов (плавание), Виктор Дидух (настольный теннис), Михаил Сербин (плавание) и Андрей Дорошенко (пулевая стрельба) завоевали серебро, а Ирина Щетник (пулевая стрельба) положила в медальную копилку бронзу.
Украина в медальном зачете Паралимпийских игр занимает 5-е место (12-26-12).
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