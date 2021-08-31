Украинский призер Паралимпиады отказался на подиуме фотографироваться с россиянами

Двукратный паралимпийский чемпион Игорь Цветов после завоевания серебра в забеге на 100 метров на Паралимпиаде в Токио на подиуме отказался сделать совместное фото с двумя представителями ПКР Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

Легкоатлет из Николаева показательно отстранился от дуэта российских спортсменов.

Цветов свой поступок на подиуме Паралимпиады еще не комментировал.

Медаль Игоря Цветова стала для Украины 50-й на Играх в Токио. На данный момент в активе наших спортсменов 56 наград (12-29-15) и 8-е место в медальном зачете.

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