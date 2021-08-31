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Цветов об отказе фото с россиянами: С Украиной в сердце
Легкоатлет объяснил свой поступок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский паралимпиец Игорь Цветов накануне после завоевания серебра на Играх в Токио на подиуме отказался сделать совместное фото со спортсменами из России.
"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце.
Хочу извиниться перед Украиной за то, что не принес золото в нашу копилку. Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал", - написал Цветов в Facebook.
Игорь Цветов – двукратный паралимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-да-Жанейро.
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