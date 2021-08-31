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Цветов об отказе фото с россиянами: С Украиной в сердце

Олимпиада
Обновлено
(6 голосов)

Легкоатлет объяснил свой поступок

Цветов об отказе фото с россиянами: С Украиной в сердце

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский паралимпиец Игорь Цветов накануне после завоевания серебра на Играх в Токио на подиуме отказался сделать совместное фото со спортсменами из России.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце.

Хочу извиниться перед Украиной за то, что не принес золото в нашу копилку. Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал", - написал Цветов в Facebook.

Игорь Цветов – двукратный паралимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-да-Жанейро.

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В статье: Паралимпиада-2020
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Комментарии (2)
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Next-R (Киев)
31.08.2021 в 12:57
Шана та похвала Ігореві. Красунчик!
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0
0
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 12:30
И социальная дистанция.
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