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Международный паралимпийский комитет назвал причину отказа украинца Цветова фотографироваться с россиянами

Олимпиада
(1 голосов)

Но мы то знаем, в чем суть

Международный паралимпийский комитет назвал причину отказа украинца Цветова фотографироваться с россиянами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легкоатлет Игорь Цветов после завоевания серебра на Паралимпийских играх в Токио отказался сделать на подиуме совместное фото со спортсменами из России Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

Пресс-служба Международного паралимпийского комитета предпочла не найти в этом инциденте политических мотивов.

"Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица.

Из видеозаписи церемонии видно, что оба спортсмена ПКР без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета", - говорится в заявлении МПК.

Сам Игорь Цветов заявил, что отказался от совместного фото с россиянами из уважения к Украине.

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В статье: Паралимпиада-2020
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Источник:
СПОРТ-ЭКСПРЕСС

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Комментарии (2)
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Next-R (Киев)
31.08.2021 в 12:57
Шана та похвала Ігореві. Красунчик!
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 12:28
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