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Пловец Трусов принес Украине 13-е золото на Паралимпиаде в Токио

Олимпиада
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Еще одна победа Украины в бассейне

Пловец Трусов принес Украине 13-е золото на Паралимпиаде в Токио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Трусов с результатом 27,43 секунды выиграл финальный заплыв на 50 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио в классе S7.

В этой же дисциплине бронзовым призером Игр стал Евгений Богодайко (27,99).

Трусов стал двукратным чемпионом Паралимпиады, а всего в Токио 21-летний пловец завоевал 5 медалей (2-2-1).

Украина благодаря победе Андрея Трусова поднялась в медальном зачете Паралимпийских игр на 6-е место (13-30-17).

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В статье: плавание Паралимпиада-2020
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