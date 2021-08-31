Пловец Трусов принес Украине 13-е золото на Паралимпиаде в Токио

Андрей Трусов с результатом 27,43 секунды выиграл финальный заплыв на 50 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио в классе S7.

В этой же дисциплине бронзовым призером Игр стал Евгений Богодайко (27,99).

Трусов стал двукратным чемпионом Паралимпиады, а всего в Токио 21-летний пловец завоевал 5 медалей (2-2-1).

Украина благодаря победе Андрея Трусова поднялась в медальном зачете Паралимпийских игр на 6-е место (13-30-17).

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