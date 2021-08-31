Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пловец Трусов принес Украине 13-е золото на Паралимпиаде в Токио
Еще одна победа Украины в бассейне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Трусов с результатом 27,43 секунды выиграл финальный заплыв на 50 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио в классе S7.
В этой же дисциплине бронзовым призером Игр стал Евгений Богодайко (27,99).
Трусов стал двукратным чемпионом Паралимпиады, а всего в Токио 21-летний пловец завоевал 5 медалей (2-2-1).
Украина благодаря победе Андрея Трусова поднялась в медальном зачете Паралимпийских игр на 6-е место (13-30-17).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Кобин объяснил, почему назначил Селезнева капитаном на матч с Шахтером
- Сборная в Казахстане, отчет ФИФА, трансферы Аталанты и Баварии. Главные новости за 30 августа
- Ястремская не подала на матч и проиграла Кербер на US Open. Как это было
- Уже 10 золотых медалей: Украинцы Полянский и Зубковская - паралимпийские чемпионы 2020
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО