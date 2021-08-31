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Украинец Крипак с мировым рекордом стал 7-кратным чемпионом Паралимпиады

Олимпиада
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Украинец Крипак с мировым рекордом стал 7-кратным чемпионом Паралимпиады

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинец пловец Максим Крипак завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио в заплыве на 100 метров баттерфляем в классе S 10.

Крипак проплыл дистанцию за 54,15 секунды и существенно улучшил мировой рекорд украинца Дениса Дуброва, который в 2016 году на Паралимпиаде в Рио-да-Жанейро взял золото с результатом 54,71.

Для 26-летнего Крипака сегодняшнее золото стало седьмым на Паралимпийских играх. Также на его счету четыре серебряных медали.

Украина в медальном зачете Паралимпиады в Токио вернулась на 5-е место. В активе наших соотечественников 14 золотых наград, 30 серебряных и 18 бронзовых.

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В статье: плавание Паралимпиада-2020
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