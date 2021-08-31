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Паралимпийская сборная Украины добыла ещё 13 медалей

Олимпиада
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Золотых - 3

Паралимпийская сборная Украины добыла ещё 13 медалей

Новина українською

На Паралимпийских играх в Токио завершился седьмой соревновательный день. Сегодня украинцы добавили себе в копилку 13 медалей: 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовых награды.

Паралимпийскими чемпионами стали пловцы Максим Крипак и Андрей Трусов, а также легкоатлет Максим Коваль (толкание ядра).

Всего на счету Украины 67 медалей (15 золотых, 33 серебряные и 19 бронзовых), с этим показателем команда занимает 5-е место в общем зачете.

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В статье: Национальная сборная Украины
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