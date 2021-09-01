Украинец Крипак стал 8-кратным победителем Паралимпиады

Максим Крипак на Паралимпийских играх в Токио защитил статус чемпиона в заплыве на 400-метров вольным стилем в классе S10.

Золото Крипак взял с результатом 3:59.02, опередив ближайшего преследователя на 2,5 секунды.

Ранее Крипак в Токио выиграл 100-метров вольным стилем и баттерфляем, а в заплыве на 50 метров вольным стилем добавил в медальную копилку Украины серебро.

Всего же Максим Крипак стал 8-кратным победителем Паралимпийских игр.

Украина в медальном зачете Паралимпиады идет на 6-м месте – 16 золотых наград, 34 серебряных и 21 бронзовая.

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