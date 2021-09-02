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Украинские легкоатлеты завоевали два золота на Паралимпиаде

Олимпиада
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Великолепное начало четверга

Украинские легкоатлеты завоевали два золота на Паралимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мария Помазан с результатом 12,24 метра принесла Украине золото Паралимпийских игр в толкании ядра в классе F35 и стала двукратной победительницей Паралимпиады.

Владислав Загребельный стал лучшим в секторе для прыжков в длину в классе Т37. С результатом 6,59 метра украинец обновил рекорд Европы.

Благодаря утренним победам в легкой атлетике Украина вернулась на пятое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. На счету наших соотечественников 77 наград – 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

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В статье: легкая атлетика Паралимпиада-2020
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