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Украинские легкоатлеты завоевали два золота на Паралимпиаде
Великолепное начало четверга
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мария Помазан с результатом 12,24 метра принесла Украине золото Паралимпийских игр в толкании ядра в классе F35 и стала двукратной победительницей Паралимпиады.
Владислав Загребельный стал лучшим в секторе для прыжков в длину в классе Т37. С результатом 6,59 метра украинец обновил рекорд Европы.
Благодаря утренним победам в легкой атлетике Украина вернулась на пятое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. На счету наших соотечественников 77 наград – 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.
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