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Крипак принес Украине 20-е золото на Паралимпиаде в Токио

Олимпиада
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Наш Майкл Фелпс

Крипак принес Украине 20-е золото на Паралимпиаде в Токио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский пловец Максим Крипак с результатом 57,19 выиграл финальный заплыв на 100 метров на спине на Паралимпийских играх в Токио.

Крипак побил свой же мировой рекорд и стал 9-кратным победителем Паралимпиады.

Ранее Крипак в Токио выиграл 100-метров вольным стилем и баттерфляем, стал первым на 400-метровке вольным стилем, а в заплыве на 50 метров вольным стилем добавил в медальную копилку Украины серебро.

Золото Максима Крипака стало для Украины 20-м на Паралимпиаде в Японии.

В медальном зачете Игр украинцы по-прежнему идут на 5-м месте (20-36-24).

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В статье: плавание Паралимпиада-2020 Максим Крипак
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