Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Крипак принес Украине 20-е золото на Паралимпиаде в Токио
Наш Майкл Фелпс
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Максим Крипак с результатом 57,19 выиграл финальный заплыв на 100 метров на спине на Паралимпийских играх в Токио.
Крипак побил свой же мировой рекорд и стал 9-кратным победителем Паралимпиады.
Ранее Крипак в Токио выиграл 100-метров вольным стилем и баттерфляем, стал первым на 400-метровке вольным стилем, а в заплыве на 50 метров вольным стилем добавил в медальную копилку Украины серебро.
Золото Максима Крипака стало для Украины 20-м на Паралимпиаде в Японии.
В медальном зачете Игр украинцы по-прежнему идут на 5-м месте (20-36-24).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Антигерой футбольного дня. Александр Петраков
- С шедевром на 90+7-й. Черногория шокировала Турцию, украв у нее победу в Стамбуле - ВИДЕО
- Провальный старт Петракова, бомбардирский рекорд Роналду и новая десятка Барсы. Главные новости за 1 сентября
- Украинский призер Паралимпиады отказался на подиуме фотографироваться с россиянами
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО