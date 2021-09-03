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Украинец Емельянов выиграл золото Паралимпиады в гребле

Олимпиада
(1 голосов)

Новая порция позитива из Токио

Украинец Емельянов выиграл золото Паралимпиады в гребле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сергей Емельянов стал двукратным победителем Паралимпиады в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 м.

В финальном заплыве в классе KL3 Емельянов с результатом 40,355 секунды опередил представителя ПКР Леонида Крылова (40,464) и британца Роберта Оливера (41,268).

На этой же дистанции в классе KL2 Николай Синюк принес Украине серебро. Украинец в борьбе за победу почти на секунду отстал от Кертиса Макграта из Австралии.

Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр – 21 золото, 43 серебра и 25 бронз.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ Паралимпиада-2020
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
03.09.2021 в 09:36
Молодець!
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