Украинец Емельянов выиграл золото Паралимпиады в гребле

Сергей Емельянов стал двукратным победителем Паралимпиады в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 м.

В финальном заплыве в классе KL3 Емельянов с результатом 40,355 секунды опередил представителя ПКР Леонида Крылова (40,464) и британца Роберта Оливера (41,268).

На этой же дистанции в классе KL2 Николай Синюк принес Украине серебро. Украинец в борьбе за победу почти на секунду отстал от Кертиса Макграта из Австралии.

Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр – 21 золото, 43 серебра и 25 бронз.

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