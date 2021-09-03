Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Емельянов выиграл золото Паралимпиады в гребле
Новая порция позитива из Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сергей Емельянов стал двукратным победителем Паралимпиады в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 м.
В финальном заплыве в классе KL3 Емельянов с результатом 40,355 секунды опередил представителя ПКР Леонида Крылова (40,464) и британца Роберта Оливера (41,268).
На этой же дистанции в классе KL2 Николай Синюк принес Украине серебро. Украинец в борьбе за победу почти на секунду отстал от Кертиса Макграта из Австралии.
Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр – 21 золото, 43 серебра и 25 бронз.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Отбор на ЧМ-2022: Бельгия не заметила стараний Эстонии, победы Чехии, Румынии и Андорры
- СМИ назвали зарплату Харатина в Легии
- Официально: Криштиану всё-таки возьмёт 7 номер в МЮ
- Международный паралимпийский комитет назвал причину отказа украинца Цветова фотографироваться с россиянами
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО