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Максим Крипак – 10-кратный паралимпийский чемпион!
Просто невероятно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Максим Крипак завоевал золото в заплыве на 200 метров комплексом в классе S10. Крипак проплыл дистанцию за 2:05.68 и побил паралимпийский рекорд украинца Дениса Дуброва, который 5 лет назад в Рио-да-Жанейро выиграл эту дистанцию с результатом 2:06.87.
Сегодняшнее золото стало для Крипака пятым на Паралимпиаде в Токио. Ранее пловец из Харькова выиграл 100-метров вольным стилем, баттерфляем и на спине, стал первым на 400-метровке вольным стилем, а в заплыве на 50 метров вольным стилем добавил в медальную копилку Украины серебро.
За две Паралимпиады Максим Крипак завоевал 10 золотых и 4 серебряных награды.
Украина закрепилась на 5-м месте в медальном зачете Паралимпийских игр (22-43-25).
Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.
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