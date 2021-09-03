Максим Крипак – 10-кратный паралимпийский чемпион!

Украинский пловец Максим Крипак завоевал золото в заплыве на 200 метров комплексом в классе S10. Крипак проплыл дистанцию за 2:05.68 и побил паралимпийский рекорд украинца Дениса Дуброва, который 5 лет назад в Рио-да-Жанейро выиграл эту дистанцию с результатом 2:06.87.

Сегодняшнее золото стало для Крипака пятым на Паралимпиаде в Токио. Ранее пловец из Харькова выиграл 100-метров вольным стилем, баттерфляем и на спине, стал первым на 400-метровке вольным стилем, а в заплыве на 50 метров вольным стилем добавил в медальную копилку Украины серебро.

За две Паралимпиады Максим Крипак завоевал 10 золотых и 4 серебряных награды.

Украина закрепилась на 5-м месте в медальном зачете Паралимпийских игр (22-43-25).

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!