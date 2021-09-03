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Пловец Остапченко выиграл золото Паралимпиады в Токио
Еще одна победа Украины в бассейне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Денис Остапченко стал победителем Паралимпийских игр в заплыве на 200 метров вольным стилем в классе S3.
Украинец выиграл с результатом 3:21,62, опередив дуэт мексиканцев почти на две секунды.
Остапченко в Токио собрал полный комплект медалей. Ранее 20-летний пловец из Миргорода завоевал серебро и бронзу.
Украина в медальном зачете Паралимпиады сохраняет 5-е место (23 золота, 44 серебра и 26 бронз).
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