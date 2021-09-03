Пловец Остапченко выиграл золото Паралимпиады в Токио

Денис Остапченко стал победителем Паралимпийских игр в заплыве на 200 метров вольным стилем в классе S3.

Украинец выиграл с результатом 3:21,62, опередив дуэт мексиканцев почти на две секунды.

Остапченко в Токио собрал полный комплект медалей. Ранее 20-летний пловец из Миргорода завоевал серебро и бронзу.

Украина в медальном зачете Паралимпиады сохраняет 5-е место (23 золота, 44 серебра и 26 бронз).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!