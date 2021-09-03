Украинка Овсий завоевала золото в метании булавы

Украинка Зоя Овсий выиграла золотую медаль на Паралимпиаде 2020 в дисциплине метание булавы в классе F51.

В течение финала спортсменки несколько раз били паралимпийский рекорд. Овсий в своей первой попытке сразу превзошла всех своих соперниц, метнув булаву на 24.41 метра, а после этого превзошла своё же достижение (25.12).

Заметим, что это первое золото для Украины на Паралимпийских играх в этой дисциплине. В Токио Овсий уже выиграла бронзу в метании диска, а в 2016-м взяла серебро.