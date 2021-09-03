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Украина завоевала уже 94 медали на Паралимпиаде в Токио. 24 - золотых

Олимпиада
Обновлено
(3 голосов)

Гордимся!

Украина завоевала уже 94 медали на Паралимпиаде в Токио. 24 - золотых

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины на Паралимпиаде 2020 в Токио завоевала уже 94 медали.

На счету наших героев 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых награды. В общем зачёте Украина занимает пятое место, уступая только Китаю, Великобритании, США и ПКР.

14 золотых медалей нам принесло плавание, 6 - лёгкая атлетика, по одному - каноэ, пауэрлифтинг, академическая гребля и настольный теннис.

Паралимпийские игры 2020 проходят в Токио и начались 24 августа. Церемония закрытия состоится уже 5 сентября.

Ранее мы сообщали, что украинец Максим Крипак стал 10-кратным Паралимпийским чемпионом.

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В статье: Паралимпиада-2020
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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
03.09.2021 в 19:44
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mzamyatin (tjyjrjtr)
03.09.2021 в 19:06
Любишь СЕKС?!Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ------- bit.do/vsisky
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terber (ternopil)
03.09.2021 в 18:45
молодці,а здорові бики так слабо виступають
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