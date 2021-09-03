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Украина завоевала уже 94 медали на Паралимпиаде в Токио. 24 - золотых
Гордимся!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины на Паралимпиаде 2020 в Токио завоевала уже 94 медали.
На счету наших героев 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых награды. В общем зачёте Украина занимает пятое место, уступая только Китаю, Великобритании, США и ПКР.
14 золотых медалей нам принесло плавание, 6 - лёгкая атлетика, по одному - каноэ, пауэрлифтинг, академическая гребля и настольный теннис.
Паралимпийские игры 2020 проходят в Токио и начались 24 августа. Церемония закрытия состоится уже 5 сентября.
Ранее мы сообщали, что украинец
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