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Украинцы Цветов и Мажула - серебряные призеры Паралимпийских игр 2020

Олимпиада
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Утро начинается с серебра

Украинцы Цветов и Мажула - серебряные призеры Паралимпийских игр 2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Марина Мажула завоевала серебряную награду на Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония) в дисциплине спринт по гребле на байдарках и каноэ. Наша соотечественница уступила только представительнице Германии Эдине Мюллер. ТОП 3 замкнула чилийка Катеррин Волеррман.

Еще один наш соотечественник, легкоатлет Игорь Цветов занял второе место в дисциплине забег на 200 метров, класс Т35. Он показал время 23,25 секунды, что на 0,25 хуже чем победный показатель представителя ОКР Дмитрия Сафронова (23,00) и на 0,5 секунды лучше обладателя третьего места, окаэрца Артема Калашияна.

Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр – 24 золота, 46 серебра и 27 бронз.

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В статье: Паралимпиада-2020
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