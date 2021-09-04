Украинцы Цветов и Мажула - серебряные призеры Паралимпийских игр 2020

Украинская спортсменка Марина Мажула завоевала серебряную награду на Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония) в дисциплине спринт по гребле на байдарках и каноэ. Наша соотечественница уступила только представительнице Германии Эдине Мюллер. ТОП 3 замкнула чилийка Катеррин Волеррман.

Еще один наш соотечественник, легкоатлет Игорь Цветов занял второе место в дисциплине забег на 200 метров, класс Т35. Он показал время 23,25 секунды, что на 0,25 хуже чем победный показатель представителя ОКР Дмитрия Сафронова (23,00) и на 0,5 секунды лучше обладателя третьего места, окаэрца Артема Калашияна.

Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр – 24 золота, 46 серебра и 27 бронз.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!