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Оксана Ботурчук - серебряный призер Паралимпиады 2020 в забеге на 200 метров
Поздравляем с медалью
Украинская спортсменка Оксана Ботурчук завоевала серебряную награду Паралимпийских игр 2020 в забеге на 200 метров, класс Т12.
Наша соотечественница показала время 24,48 и уступила представительнице Кубы Омаре Дюранд (23,02). ТОП 3 замкнула легкоатлетка с ОКР Анна Кулинич-Сорокина (24,85).
Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр – 24 золота, 47 серебра и 27 бронз.
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