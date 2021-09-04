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Оксана Ботурчук - серебряный призер Паралимпиады 2020 в забеге на 200 метров

Олимпиада
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Поздравляем с медалью

Оксана Ботурчук - серебряный призер Паралимпиады 2020 в забеге на 200 метров

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Оксана Ботурчук завоевала серебряную награду Паралимпийских игр 2020 в забеге на 200 метров, класс Т12.

Наша соотечественница показала время 24,48 и уступила представительнице Кубы Омаре Дюранд (23,02). ТОП 3 замкнула легкоатлетка с ОКР Анна Кулинич-Сорокина (24,85).

Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр – 24 золота, 47 серебра и 27 бронз.

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В статье: Паралимпиада-2020
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