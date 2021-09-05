Украина завершила выступление на Паралимпийских играх 2020

А сейчас крамола - может стоит тратить деньги на настоящих чемпионов, чтоб их не переманивали и этим пропагандировать настоящий спорт, чем тратить миллионы на подачки фейковым чемпионам? Вы меня простите - но ничего крутого в том что у нас лучшие инвалиды в мире - нет! Это значит лишь что здоровых чемпионов - перекупили ... А деньги сами видите куда пойдут ... Призовые-то паралимпийцам те же ... А конкуренция ниже !