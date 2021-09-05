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Украина завершила выступление на Паралимпийских играх 2020
Наша команда стала шестой
Сборная Украины завершила выступление на Паралимпийскьих играх 2020, прошедших из 24 августа по 5 сентября в японском Токио.
Наша команда по итогам 12 соревновательных дней сумела завоевать 98 медалей - 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Это позволило украинцам занять 6 место в общекомандном зачете.
Такой результат является вторым в истории Паралимпиад для Украины.
Атланта 1996 - 7 медалей
Сидней 2000 - 37 медалей
Афины 2004 - 55 медалей
Пекин 2008 - 74 медали
Лондон 2012 - 84 медали
Рио-де-Жанейро 2016 - 117 медалей
Спасибо нашим паралимпийцам за достойное выступление и желаем успехов на соревнованиях!
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