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Украина завершила выступление на Паралимпийских играх 2020

Олимпиада
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(2 голосов)

Наша команда стала шестой

Украина завершила выступление на Паралимпийских играх 2020

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завершила выступление на Паралимпийскьих играх 2020, прошедших из 24 августа по 5 сентября в японском Токио.

Наша команда по итогам 12 соревновательных дней сумела завоевать 98 медалей - 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Это позволило украинцам занять 6 место в общекомандном зачете.

Такой результат является вторым в истории Паралимпиад для Украины.

Атланта 1996 - 7 медалей

Сидней 2000 - 37 медалей

Афины 2004 - 55 медалей

Пекин 2008 - 74 медали

Лондон 2012 - 84 медали

Рио-де-Жанейро 2016 - 117 медалей

Спасибо нашим паралимпийцам за достойное выступление и желаем успехов на соревнованиях!

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В статье: Паралимпиада-2020
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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
05.09.2021 в 11:50
А сейчас крамола - может стоит тратить деньги на настоящих чемпионов, чтоб их не переманивали и этим пропагандировать настоящий спорт, чем тратить миллионы на подачки фейковым чемпионам? Вы меня простите - но ничего крутого в том что у нас лучшие инвалиды в мире - нет! Это значит лишь что здоровых чемпионов - перекупили ... А деньги сами видите куда пойдут ... Призовые-то паралимпийцам те же ... А конкуренция ниже !
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