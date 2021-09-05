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Украинец Крипак - лучший спортсмен Паралимпийских игр 2020
Браво, Максим
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр 2020, проходивших из 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония).
Наш соотечественник сумел завоевать 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. Этот показатель стал лучшим среди всех спортсменов, которые принимали участие в главных соревнованиях четырехлетия.
Отметим, что Крипак является 10-кратным паралимпийским чемпионом и носит звание лучшего паралимпийца Украины.
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