Украинец Крипак - лучший спортсмен Паралимпийских игр 2020

Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр 2020, проходивших из 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония).

Наш соотечественник сумел завоевать 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. Этот показатель стал лучшим среди всех спортсменов, которые принимали участие в главных соревнованиях четырехлетия.

Отметим, что Крипак является 10-кратным паралимпийским чемпионом и носит звание лучшего паралимпийца Украины.

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