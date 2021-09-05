  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Украинец Крипак - лучший спортсмен Паралимпийских игр 2020
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Крипак - лучший спортсмен Паралимпийских игр 2020

Олимпиада
(3 голосов)

Браво, Максим

Украинец Крипак - лучший спортсмен Паралимпийских игр 2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр 2020, проходивших из 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония).

Наш соотечественник сумел завоевать 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. Этот показатель стал лучшим среди всех спортсменов, которые принимали участие в главных соревнованиях четырехлетия.

Отметим, что Крипак является 10-кратным паралимпийским чемпионом и носит звание лучшего паралимпийца Украины.

Украина завершила выступление на ПИ 2020

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паралимпиада-2020 Максим Крипак
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
A.l.e.x. (Київ)
05.09.2021 в 11:45
Красень!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...