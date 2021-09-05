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Президент Зеленский поздравил паралимпийцев с удачным выступлением в Токио. Фото

Олимпиада
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Поздравление от главы государства

Президент Зеленский поздравил паралимпийцев с удачным выступлением в Токио. Фото

фото - ukrinform.ru

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил паралимпийскую сборную с удачным выступлением на Играх в Токио. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Президент Зеленский поздравил паралимпийцев с удачным выступлением в Токио. Фото - изображение 1Президент Зеленский поздравил паралимпийцев с удачным выступлением в Токио. Фото - изображение 2

Украинец стал лучшим спортсменом Паралимпиады 2020

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В статье: Владимир Зеленский Паралимпиада-2020
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