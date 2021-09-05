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Президент Зеленский поздравил паралимпийцев с удачным выступлением в Токио. Фото
Поздравление от главы государства
фото - ukrinform.ru
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил паралимпийскую сборную с
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