Президент Зеленский поздравил паралимпийцев с удачным выступлением в Токио. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил паралимпийскую сборную с удачным выступлением на Играх в Токио. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Украинец стал лучшим спортсменом Паралимпиады 2020

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