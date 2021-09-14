Стало известно, сколько Украина заплатит призерам Паралимпиады в Токио

На Паралимпиаде в Токио Украина завоевала 98 наград (24-47-27) и заняла шестое место в медальном зачете.

Государство оценило медали паралимпийцев в 125 тысяч долларов за золото, 80 тысяч за серебро и 55 тысяч за бронзу.

Таким образом, без учета премий для тренеров, суммарные премиальные украинских призеров Паралимпиады в Токио составят 222 миллиона гривен.

Самым титулованным украинцем в Токио стал пловец Максим Крипак, который на Паралимпиаде завоевал пять золотых медалей и одну серебряную.

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