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Стало известно, сколько Украина заплатит призерам Паралимпиады в Токио
Сумма впечатляет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Паралимпиаде в Токио Украина завоевала 98 наград (24-47-27) и заняла шестое место в медальном зачете.
Государство оценило медали паралимпийцев в 125 тысяч долларов за золото, 80 тысяч за серебро и 55 тысяч за бронзу.
Таким образом, без учета премий для тренеров, суммарные премиальные украинских призеров Паралимпиады в Токио составят 222 миллиона гривен.
Самым титулованным украинцем в Токио стал пловец Максим Крипак, который на Паралимпиаде завоевал пять золотых медалей и одну серебряную.
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