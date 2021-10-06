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Беленюк ради благотворительности продает золотую медаль Олимпийских игр
Большой поступок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль ради помощи больным детям.
"Друзья, хочу сделать доброе дело. Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио.
Она – честь и гордость нашей страны. Благодарен богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины.
Я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям", - написал Беленюк в Instagram.
Подписчики Жана Беленюка советуют борцу-депутату отказаться от идеи продажи олимпийского золота и придумать альтернативный способ сбора средств для благотворительности.
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