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Беленюк ради благотворительности продает золотую медаль Олимпийских игр

Олимпиада
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Большой поступок

Беленюк ради благотворительности продает золотую медаль Олимпийских игр

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль ради помощи больным детям.

"Друзья, хочу сделать доброе дело. Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио.

Она – честь и гордость нашей страны. Благодарен богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины.

Я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям", - написал Беленюк в Instagram.

Подписчики Жана Беленюка советуют борцу-депутату отказаться от идеи продажи олимпийского золота и придумать альтернативный способ сбора средств для благотворительности.

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В статье: Жан Беленюк Олимпийские игры 2020
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