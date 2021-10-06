Беленюк ради благотворительности продает золотую медаль Олимпийских игр

Олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль ради помощи больным детям.

"Друзья, хочу сделать доброе дело. Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио.

Она – честь и гордость нашей страны. Благодарен богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины.

Я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям", - написал Беленюк в Instagram.

Подписчики Жана Беленюка советуют борцу-депутату отказаться от идеи продажи олимпийского золота и придумать альтернативный способ сбора средств для благотворительности.

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